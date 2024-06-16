جيش الاحتلال: ناقلة الجنود في رفح الفلسطينية استهدفت بصاروخ مضاد للدروع

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن تحقيقًا أوليًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلص إلى أنَّ ناقلة الجنود المدرعة استهدفت أمس في رفح الفلسطينية بصاروخ مضاد للدروع.





وأوضحت أنَّ الصاروخ اخترق مقصورة المتفجرات والألغام ولم تترك الانفجارات أي فرصة لنجاة العسكريين، مشيرة إلى أن منظومة صد الصواريخ المضادة للدروع لم تعمل أثناء استهداف المدرعة أمس في رفح الفلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس السبت، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

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