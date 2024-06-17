العالم اليوم - رقم خيالي.. حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة في يوم واحد

انتم الان تتابعون خبر رقم خيالي.. حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة في يوم واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 10:21 صباحاً - كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 42.2 مليون مكالمة، منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99 بالمئة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (761.93 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميجابت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميغابت/ثانية.

يذكر أن أن قطاع الاتصالات والتقنية بالسعودية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات حكومة المملكة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها الحجاج بكل يسر وسهولة.