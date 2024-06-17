جدة - نرمين السيد - قال زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن "حكومة نتنياهو المتطرفة أكدت فشلها السريع والكبير في تحقيق أهدافها المعلنة في قطاع غزة، والتي يعد أبرزها: القضاء على المقاومة الفلسطينية".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية تقاوم بشراسة قوات الاحتلال في قطاع غزة تحديدا في مدينة رفح. وأشار إلى أن نتنياهو، كان يظن أن رفح ستكون المرحلة الأخيرة للقضاء على جميع الفصائل الفلسطينية ولكنه اكتشف أن الفصائل مازالت تمتلك القدرة على استهداف قوات الاحتلال التي تجتاح مدينة رفح وغير ذلك من مدن غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسي: حكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.