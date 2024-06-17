العالم اليوم - حرب تجارية تستعر.. الصين ترد على أوروبا في تحقيق لحم الخنزير

انتم الان تتابعون خبر حرب تجارية تستعر.. الصين ترد على أوروبا في تحقيق لحم الخنزير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 12:24 مساءً - أعلنت الصين الاثنين، أنها بدأت بفتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات لحم الخنزير ومنتجاته من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها: "لقد فتحت وزارة التجارة تحقيقا لمكافحة الإغراق ضد واردات لحوم الخنزير ومنتجاته ذات الصلة التي مصدرها الاتحاد الأوروبي".

وأضافت بكين أن التحقيق جاء استجابة لطلب "قدمته رسميا الجمعية الصينية لتربية الحيوانات ... نيابة عن صناعة لحوم الخنزير المحلية".

وتابع البيان: أنه "وفقًا للأدلة ... فإن إجمالي إنتاج لحوم الخنزير ومنتجات لحوم الخنزير الفرعية ذات الصلة لمقدم الطلب يستوفي أحكام لوائح مكافحة الإغراق لجمهورية الصين الشعبية".

ويأتي التحقيق في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سيفرض تعريفات إضافية تصل إلى 38 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بدءًا من الشهر المقبل بعد إجراء تحقيق في دعم صادرات الصين.

وحذرت بكين من أن التعريفات ستضر "بمصالح أوروبا نفسها" وأدانت "سياسة الحمائية" للاتحاد.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد كثفت من تهديداتها بأن بكين يمكن أن تستهدف صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لحوم الخنزير ومنتجات الألبان، قبل اتخاذ القرار.

كما أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الإغراق في يناير ضد مشروب "البراندي" المستورد من الاتحاد الأوروبي في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف فرنسا، التي كانت قد ضغطت لإجراء تحقيق المفوضية.