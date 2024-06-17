مسؤولون فلسطينيون: الوضع بشمال غزة مأساوي في ظل نقص الغذاء والأدوية

جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة

طالب مسؤولون فلسطينيون بغزة، بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتوفير احتياجات السكان لا سيما في شمال القطاع.





وقال المسؤولون، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الوضع في شمال القطاع مأساوي في ظل نقص الغذاء والأدوية". وأوضحوا أن أكثر من 16 ألف طفل قتلهم الاحتلال خلال الحرب المتواصلة على القطاع. وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

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