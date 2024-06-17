نتنياهو يبلغ الحكومة بحل مجلس الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:32 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب الوزير إيتمار بن جفير الانضمام إليه.

ويمثل مجلس الحرب أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.

ومتابعة لهذه التطورات، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إنّ استقالة بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، وجادي آيزنكوت، قائد الأركان السابق، من حكومة الحرب ساعدت في اتخاذ نتنياهو قرار حل الحكومة وعودة الأمور إلى نصابها، والإجراءات المقرر اتخاذها ستكون نابعة من الكابنيت الأمني والسياسي.

القرار متوقع

وذكرت أنّه وفقًا لوسائل إعلام إسرئيلية، فإنّ قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب جاء على خلفية مطالبة بن جفير وسموترتيش بالانضمام إليه، مشيرًا إلى أنّ القرار كان متوقعًا خصوصًا بعد إصرار بن جفير على ضرورة الالتحاق بكابنيت الحرب الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنّ نتنياهو سيشكل مجلسًا محدودًا بدلًا من مجلس الحرب المُلغى لاتخاذ الإجراءات والمشاورات الحساسة.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القرار جاء بناءً على أن نتنياهو يعمل الآن من أجل تحقيق أهدافه السياسية بالداخل الإسرائيلي، وفشله الذريع في غزة وقرب انتهاء العملية العسكرية برفح الفلسطينية.

مجلس الحرب الإسرائيلي

يُعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب، ويتألف المجلس، الذي تشكل في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوآف جالانت، وزير الدفاع، بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، جادي آيزنكوت، قائد الأركان السابق، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، ويختص المجلس بإدارة سير العمليات العسكرية في غزة.