ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة منذ 7 أكتوبر إلى 151

جدة - نرمين السيد - استهداف الصحفيين في غزة

أعلن مسؤولون فلسطينيون بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 151 صحفيا وصحفية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعرب في وقت سابق عن صدمته إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للانضمام إلى الأمم المتحدة في إعادة تأكيد الالتزام بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين.

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