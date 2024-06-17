نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماليزيا ستبدأ قريبا عملية الانضمام إلى "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن حكومة بلاده ستبدأ قريبا العملية الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن بلاده تنتظر الرد على طلبها من حكومة جمهورية جنوب إفريقيا.



وأضاف في مقابلة مع الموقع الصيني Guancha: "لقد اتخذنا القرار [بشأن هذه المسألة]. وسنبدأ في متابعة الإجراءات الرسمية قريبا. ونحن الآن ننتظر النتائج النهائية. ننتظر الرد من حكومة جنوب إفريقيا".

وفي مطلع العام الجاري باتت "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ومن بين الدول الراغبة بالانضمام إلى بريكس، هناك تايلاند. في وقت سابق سلمت وزيرة الخارجية التايلاندية ماريت سانغيامفونغ رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تفيد باعتزام المملكة أن تصبح عضوا كامل العضوية في مجموعة "بريكس".

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.