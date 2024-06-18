حزب الله يستهدف ثكنة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.





وأشارت القناة، إلى أن حزب الله اللبناني استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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