الاحتلال يطلق عددًا من الصواريخ تجاه لبنان ولا معلومات عن إصابات أو أضرار

جدة - نرمين السيد - أفدات مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددًا من الصواريخ تجاه لبنان ولا معلومات عن إصابات أو أضرار.





يشار إلى أن شرطة الاحتلال ذكرت، تقارير أولية بإصابة شخص في حادث طعن بمنطقة وادي عارة. فيما قال مسؤولون في غزة، إن 17 ألف طفل في القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في القطاع

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