بعد محاولة الانقلاب.. الرئيس البوليفي يطالب بوقف تعبئة القوات العسكرية

جدة - نرمين السيد - جنود من الجيش البوليفي في ساحة موريلو في لاباز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام أجنبي، بأن رئيس بوليفيا، لويس آرسي طالب بوقف تعبئة القوات العسكرية، محذرًا من محاولة للاستيلاء على السلطة، على خلفية اقتحام جنود من الجيش، القصر الرئاسي في البلاد.





وأغلقت القوات مداخل ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية الرئيسية، قبل أن تصطدم بأبواب المبنى الحكومي الرئيسي، وبعد ذلك دخل الجنود المبنى. ووفقًا لـ رويترز" قال الضابط العسكري المسؤول عن القوات التي استولت على وسط لاباز، الجنرال خوان خوسيه زونيجا، إن الجيش ما زال يعترف بالرئيس آرسي "حتى الآن"، ولكن سيكون هناك تغيير في الوزراء والحكومة. وكان الرئيس لويس آرسي قد حذر في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من "تحشيدات غير منتظمة لبعض وحدات الجيش". وقال "يجب احترام الديمقراطية".

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