جالانت: يمكننا إعادة لبنان للعصر الحجري.. لكننا لا نسعى للحرب مع حزب الله

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إننا "يمكننا إعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا لا نسعى للحرب مع حزب الله"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مسؤولًا أمنيًا أكد وجود احتمال ضعيف للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله. فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربا أخرى. وأكد مسؤول السياسة الخارجية، تجديد دعمه للقوات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب.

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