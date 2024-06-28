%19 من الناخبين سيشاهدون مناظرة بايدن وترامب دون أن يقرروا بعد لمن سيصوتون

جدة - نرمين السيد - ذكر استطلاع رأي لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس، أن 19% من الناخبين يشاهدون المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب دون أن يقرروا بعد لمن سيصوتون، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترامب.

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