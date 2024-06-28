نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهنئ خريجي المدارس في روسيا ويشدد على الحفاظ على "القيم العائلية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خريجي المدارس في جميع مقاطعات البلاد.

وقال بوتين في مقطع فيديو مخصص لهذه المناسبة: "في هذه الأيام، يتخرج الطلاب من المدارس في جميع أنحاء روسيا، بلدنا الشاسع والجميل والعظيم".

وأضاف: "أود أن أهنئ الخريجين وأولياء أمورهم وأقاربهم في هذه العطلة الرائعة المليئة بالأحلام والآمال للشباب".

وأشار بوتين إلى أن التخرج بالنسبة للخريجين هو لحظة خاصة، عندما تبدأ مرحلة جديدة ومستقلة تماما من حياتهم، حيث سيتخذون جميع القرارات بأنفسهم.

وتابع: "سيكون معلموكم معجبين دائما بنجاحاتكم بسبب الصفات التي أنا متأكد من أنكم تمتلكونها كالتصميم والمثابرة والرغبة في اكتساب معارف ومهارات جديدة، وتأسيس نفسك في مهنتك المستقبلية".

ووفقا لبوتين، فإن أهم شيء بالنسبة للخريجين هو العثور على مهنة أو وظيفة يحبونها، مضيفا: "أنا متأكد من أنكم ستستمرون في الحفاظ على التقاليد العائلية، وستتمكنون معا من بناء المستقبل الذي تحلمون به اليوم".