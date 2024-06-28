جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، للقاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق متفرقة بقطاع غزة.





وأضافت أن آلاف الفلسطينيين نزوحوا من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي. وتابعت أن الاحتلال مستمر في إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.