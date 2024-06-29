نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كيف يتصدرسعيد جليلي على بزشكيان النتائج الأولية داخل الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن سعيد جليلي يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، يليه مسعود بزشكيان، وفقًا لتقارير عالمية. وحتى الآن، تم فرز 10،366،410 أصوات.

سعيد جليلي

جليلي ضد بزشكيان

وبحصل جليلي على 4،266،386 صوتًا، فيما نال بزشكيان 4،244،815 صوتًا.

نال بزشكيان 4،244،815 صوتًا

مشاركة بنسبة 40% حتى الآن

وما يفسر تقدم جليلي، في السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت نحو 40 في المئة، وهو ما يثير مؤشرات تتباين في المستقبل حول تقدم المرشح المذكور.

مسلحون مجهولون.. ما القصة؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان وبلوشستان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوة الأمنية. وقد أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية مساء الجمعة إغلاق مراكز الاقتراع وانتهاء عملية التصويت.

وفاة إبراهيم رئيسي

جدير بالذكر أنَّ الدعوة لعقد انتخابات رئاسية جديدة في إيران، جاءت عقب إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.