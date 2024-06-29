الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37,834 شهيدًا

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.834 شهيدا و86.858 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكدت الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها 40 شهيدا و224 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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