صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحال عوز بغلاف غزة

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جدة - نرمين السيد - صافرات الإنذار
وكان مصدر أمني إسرائيلي، قد صرح بأن "الجيش سيبقى في قطاع غزة مالم يكن هناك كيان دولي يديره، وقد يستمر ذلك لشهور".
فيما أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة، ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.
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