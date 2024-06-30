جدة - نرمين السيد - قصف غزة أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، سقوط 7 شهداء جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة خلال الساعات الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، بدعم أمريكي، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.834 شهيدا و86.858 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 شهداء جراء قصف المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.