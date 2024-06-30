لجنة حقوق الإنسان بفلسطين: الدمار الشديد في غزة يعرقل عمل جهات الإغاثة

جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة

قال عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل جهات الإغاثة الدولية.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء. وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قد أكدت أن دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة بات شبه مستحيل في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل، موضحة أن "هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لغزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع". وأشارت المتحدثة باسم الصحة العالمية إلى أن "قطاع غزة يشهد انتشارا كبيرا لسوء التغذية والأمراض المعوية والجلدية".

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