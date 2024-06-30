هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 9450 معتقلا

جدة - نرمين السيد - اعتقال فلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9450 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أنه من بينهم أسرى سابقون. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

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