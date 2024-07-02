ليبرمان يدعو إلى الفصل الكامل بين إسرائيل وغزة: نسير في الاتجاه الخاطئ

جدة - نرمين السيد - أفيجدور ليبرمان

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إلى الفصل الكامل بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





واعتبر ليبرمان أن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة يؤكد استمرار الحكومة في السير بنفس الاتجاه الخاطئ. وفي مؤتمر صحفي بمجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، أمس الإثنين، كشف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه تعرض للتعذيب في سجون الاحتلال، وكسر إصبعه الإبهام، وتلقى العديد من الضربات على رأسه. وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مؤكدين أنه يتم الاعتداء على الأسرى داخل السجون، وتم بتر أطراف الكثير من المعتقلين مرضى السكر، نظرًا لعدم تقديم الأدوية لهم. وأشار إلى وفاة أطباء داخل سجون الاحتلال، قائلاً: "نأسف لفقدان زملاء لنا في سجون الاحتلال، منهم الدكتور إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان، والدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء.

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