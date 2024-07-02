التعليم العالي الفلسطينية: 8672 طالبا استشهدوا منذ بدء 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يحرق مدارس جباليا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 8672 طالبا استشهدوا، و14583 أصيبوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يذكر أن التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت، أمس الإثنين، تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة في طولكرم بالضفة الغربية، وذلك عقب اقتحامات شنها الاحتلال الإسرائيلي على المدينة. وفي وقت سابق، كشفت التربية والتعليم الفلسطينية عن أن أعدادًا كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية وحدها نحو 9450 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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