جيش الاحتلال يعلن رصد 160 قذيفة و15 مسيرة أطلقت من لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد نحو 160 قذيفة و15 مسيرة أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، أعلن حـزب الله اللبناني، استهداف ‎موقع ‏البغدادي الإسرائيلي بصاروخ بركان ثقيل، مؤكدا أنه حقق فيه إصابة مباشرة. كما أكد وقوع إصابات بصفوف جيش الاحتلال خلال استهداف موقعي المرج ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ.

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