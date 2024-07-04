العالم اليوم - "بي واي دي" الصينية تفتتح أول مصنع لها في تايلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 04:21 مساءً - افتتحت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في تايلاند، الخميس، في إطار توجه الشركة نحو جنوب شرق سيا في وقت بدأت فيه تتوجه أيضا نحو الأسواق الأكثر ثراء في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويأتي افتتاح المصنع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بسبب المخاوف المتعلقة بالمنافسة من الواردات الأرخص سعرا.

وفي الولايات المتحدة، تعمل إدارة الرئيس جو بايدن أيضا على زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى نسبة 100بالمئة ارتفاعا من 25 بالمئة حاليا.

وتستورد الولايات المتحدة حاليا عددا قليلا جدا من السيارات الصينية، لكنها- شأنها شأن المفوضية الأوروبية - تشعر بالقلق من أن الدعم الحكومي الصيني يلحق الضرر بالشركات المحلية ويؤثر على الوظائف.

تم بناء المصنع الجديد في رايونغ، جنوب بانكوك، في 16 شهرا فقط وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف وحدة.

ويقوم المصنع بإنتاج العديد من طرازات "بي واي دي" وكذلك البطاريات وناقلات الحركة.

وتهدف تايلاند إلى أن تكون 30 بالمئة من جميع المركبات المصنعة في البلاد كهربائية بحلول عام 2030.

ويشار إلى أن واحدة من كل ثلاث سيارات كهربائية تباع في تايلاند تصنعها شركة "بي واي دي"، على الرغم من أن معظم السيارات الموجودة على الطرق ال ن ما تزال تعمل بالوقود العادي.

وباعت شركة "بي واي دي" 3 ملايين سيارة العام الماضي، وتضاعفت صادراتها أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 243 ألف سيارة.

وفي النصف الأول من هذا العام، باعت الشركة 1.6 مليون سيارة كهربائية.

وتقول "بي واي دي" إنه من المتوقع أن يوفر المصنع الجديد عشرة آلاف وظيفة.

وبعيدا عن تايلاند والصين، تمتلك "بي واي دي" أيضا أو تقوم ببناء، مصانع في البرازيل وهنغاريا وأوزبكستان.