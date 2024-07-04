العالم اليوم - "تغير مفاجئ" في مسيرة فيرمينو.. ماذا سيفعل؟

انتم الان تتابعون خبر "تغير مفاجئ" في مسيرة فيرمينو.. ماذا سيفعل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 04:21 مساءً - أعلن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي السعودي ونجم ليفربول الإنجليزي السابق، أنه أصبح قسيسا إنجيليا.

وتم تكريس فيرمينيو، الأحد، في مسقط رأسه ماسيو شمال شرقي البرازيل، في كنيسة ماناه.

وكان اللاعب قد أسس هذه الكنيسة قبل 3 سنوات مع زوجته لاريسا بيريرا، واثنين من القساوسة، هما جايرو فرنانديس وكيلا ميديروس.

وقال فيرمينو (32 عاما): "3 سنوات على كنيسة ماناه. يا لها من ليلة لا تنسى منذ التقينا المسيح، نريد أن يعرف الناس هذا الحب. الآن لدينا مسؤولية أخرى: أن نكون رعاة".

وقد رافق هذا المنشور صور له وهو يبكي إلى جانب زوجته خلال الحفل، وظهر في إحداها وهو راكع ووجهه نحو الأرض.

ولم يكشف فيرمينو ما إذا كان ينوي استكمال مسيرته الكروية.

وتضم كنيسة ماناه معبدين في إنجلترا، حيث لعب فيرمينو لمدة 8 مواسم، من 2015 إلى 2023، في ليفربول.

وكان اللاعب قد شكل مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، ثلاثيا مرعبا قاد ليفربول إلى إحراز دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي، بعد صيام دام 30 عاما.

وسجل فيرمينو مع منتخب البرازيل 17 هدفا في 55 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2018 في روسيا، وأحرز كوبا أميركا على أرضه في العام التالي.

ويشكل الإنجيليون البرازيليون حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 203 ملايين نسمة، لكن بعض زعماء الكنائس القوية يقولون إنهم سيشكلون الأغلبية في غضون 10 سنوات.