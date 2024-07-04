جيش الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين في الهجوم البري على غزة إلى 2069 جريحًا

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن عدد الجنود المصابين ارتفاع في الهجوم البري على غزة إلى 2069 جريحا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 17 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء الحرب على غزة إلى 4066 مصابا.

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