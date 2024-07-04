الحوثيون: نفذنا عمليات الأسبوع الماضي بـ20 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات خلال الأسبوع الماضي بـ20 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة على طول مسرح العمليات البحرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أنهم نفذوا هذا الأسبوع 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد واستهدفنا 6 سفن ليصل الإجمالي إلى 162 سفينة.

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