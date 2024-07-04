جدة - نرمين السيد - قال فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، إنهم أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم واشتبكنا مع أفرادها وأسقطناهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الفصائل، أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء قتلى وجرحى من جنود الاحتلال بحي الشجاعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين واشتبكنا مع أفرادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.