العالم اليوم - بعد الهزيمة التاريخية.. سوناك يستقيل من زعامة حزب المحافظين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 02:23 مساءً - أعلن ريشي سوناك، الجمعة، استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة العمال إلى الحكم.

وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة: "أنا آسف" قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث لتقديم استقالته.

وأكد: "لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم وأنا اتحمل المسؤولية".

كما توجه سوناك إلى قصر باكنغهام للاستقالة من منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد الهزيمة التاريخية لحزب المحافظين.

وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.