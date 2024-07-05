40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المصلين من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.