مسعود بزشكيان رئيساً لإيران
فاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية، وذلك بعد حصوله على نحو 55 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، وفق ما بثته وكالة "ارنا" للأنباء، إنه وفق الحصيلة الأخيرة لنتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشر، فاز بزشكيان بالجولة الثانية من الانتخابات بعدما حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.
وأشار المتحدث إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 49.8 بالمئة.
وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة في أنحاء البلاد، وفي نحو 100 دولة في العالم، لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع من بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.
وكانت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في إيران قد جرت في 28 يونيو الماضي، بين المرشحين الأربعة "مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي"، ولم يستطع أي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى عدد من الأصوات وهما بزشكيان وجليلي.
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