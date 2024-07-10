الاحتلال يستهدف خيام النازحين في غزة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لخيام النازحين في قطاع غزة بشكل ممنهج بحسب ما أفاده رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم.
وقال النمس: أن الهلال الأحمر الفلسطيني اضطر لإغلاق العيادات والنقاط الطبية بمدينة غزة بسبب إخطارات جيش الاحتلال بالإخلاء الفوري، مؤكدا أن الهلال الأحمر يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات والمعدات الطبية في ظل استمرار العدوان الغاشم على القطاع.
وحذّر من أن قطاع غزة يعاني مجاعة حقيقية نتيجة منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، مستنكراً استمرار غلق المعابر مما يعرّض حياة الفلسطينيين للخطر.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإجبارها على احترام القوانين الدولية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
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