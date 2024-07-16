إعلام أمريكي يكشف عن تفاصيل جديدة حول المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

جدة - نرمين السيد - ترامب أثناء محاولة اغتياله

أفادت شبكة CBS NEWS الأمريكية يوم أمس الإثنين بأن الشخص المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت، أقدم على شراء 50 طلقة ذخيرة من متجر للأسلحة قبل وصوله إلى مكان الحدث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.





وفي نفس السياق، ذكرت قناة محلية تابعة لشبكة NBC الأمريكية يوم الإثنين، أن سلطات إنفاذ القانون رصدت المشتبه به قبل حوالي 30 دقيقة من وقوع الحادث، وفقًا لوكالة "رويترز". وأفادت قناة WPXI بأن أحد أفراد وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ شخصًا مشبوهًا على سطح مبنى بالقرب من التجمع الانتخابي في حوالي الساعة 5:45 مساءً، واتصل بالوحدة والتقط صورة للمشتبه به. وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تعرض الرئيس الأمريكي السابق لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بمقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى توقفه المفاجئ عن الحديث في اللحظة التي سُمع فيها صوت إطلاق النار.

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