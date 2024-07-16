القاهرة الإخبارية: غارات الاحتلال لم تتوقف على مخيمات المدنيين طوال الليل

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن قطاع غزة مر بليلة ساخنة، تحديدا وسط القطاع، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه مخيم النصيرات والبريج ومدينة دير البلح، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ما يزيد عن 10 منازل وأدى ذلك إلى استشهاد ما يزيد عن 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة.





وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن الغارات استهدفت منازل المواطنين في مخيم النصيرات وأراضي راعية ومخيم البريج وإطلاق النار المتواصل من المروحيات الإسرائيلية تجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح حتى هذه اللحظة والطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه شرق مدينة دير البلح. وتابع أن المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات تنهال عليه القذائف المدفعية بشكل واسع ومكثف، وكذلك منطقة جحر الديك بالمحافظة الوسطى، وكذلك منطقة مدينة الزهراء وغيرها من المناطق التي تنهال عليها القذائف بشكل كبير.

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