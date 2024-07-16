الكرملين: معظم الأوكرانيين يعارضون المفاوضات مع روسيا وهناك من يخدعهم

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن معظم الأوكرانيين لا يزالون يعارضون المفاوضات مع روسيا، وهناك آلة تعمل على خداعهم"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار الكرملين إلى أن "الأوضاع في أوكرانيا تتغير، وسيكون هناك مزيد ممن يؤيدون المفاوضات مع روسيا تدريجيًا". كما شددت الرئاسة الروسية على أن روسيا لم تتدخل أبدًا، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، منوهة بأن الإدارة الأمريكية الحالية ترفض الحوار وتريد مواصلة الصراع مع روسيا.

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