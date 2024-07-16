عاجل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - مستوطنون إسرائيليون

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، بحماية الشرطة الإسرائيلية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 9690 معتقلاً فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي. فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قسم التأهيل استقبل 9400 جريح منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن 36% منهم يعانون اضطرابات نفسية. وقبل قليل، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب بين صفوف الشرطة في إيلات خشية عملية تسلل.

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