الدفاع الإسرائيلية: قسم التأهيل استقبل 9400 جريح بينهم 36 % اضطرابات نفسية

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قسم التأهيل استقبل 9400 جريح منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن 36% منهم يعانون اضطرابات نفسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب بين صفوف الشرطة في إيلات خشية عملية تسلل. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 9690 معتقلاً فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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