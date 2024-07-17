نتنياهو: هدفنا الأول القضاء على حماس ثم إجراء التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه كلما زادوا الضغط العسكري على حماس زاد الضغط علينا داخل إسرائيل.





وأضاف خلال كلمة له أمام الكنيست، نقلت "القاهرة الإخبارية" أنباء عاجلة منها: "سنواصل الضغط على المستويين السياسي والعسكري لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، ونعمل على إعادة المحتجزين في غزة وتحقيق أهداف الحرب عن طريق الضغط العسكري".

وتابع: "نسعى لتحقيق الانتصار الحاسم في غزة وأؤكد إصرارنا على عدم وقف الحرب"، مؤكدا أن الضغط على حماس يجبرها على التنازل في المفاوضات ويحقق إطلاق سراح المحتجزين، مشددا أنه هدفهم الأول هو القضاء على حماس ثم إجراء التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.