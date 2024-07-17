حزب الله يطلق أكثر من 100 صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن هناك ارتفاع في وتيرة العمليات في الجنوب اللبناني، حيث كانت 8 مستعمرات إسرائيلية في الشمال الإسرائيلي تحت نيران صواريخ حزب الله سواء صواريخ بركان أو صواريخ كاتيوشا، حيث أطلق حزب الله أكثر من 100 صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية خلال الساعات الماضية.





وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الهجوم جاء ردا على سلسلة من العمليات الإسرائيلية الكبرى التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وأسفرت عن مقتل 5 مدنيين في الجنوب اللبناني من بينهم 3 أطفال، مشيرا إلى أن حزب الله نفذ 4 عمليات كبرى تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في المناطق الشمالية. وتابع: "حزب الله أعلن قـصف مستوطنتين إسرائيليتين صباح اليوم ليرتفع عدد المستوطنات المستهدفة إلى 8 خلال الساعات الماضية".

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