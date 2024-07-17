معاناة دون توقف.. وضع مأساوي في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «معاناة دون توقف.. وضع مأساوي في غزة جراء القصف الإسرائيلي».





معاناة يعيشها أهل غزة دون توقف، جراء استهداف جيش الاحتلال لجميع أنحاء القطاع، فلم تسلم أي منطقة من النيران الإسرائيلية الوضع صعب ومأساوي للغاية، هكذا يصف جهاز الدفاع المدني الظروف التي يؤدي فيها مهامه بغزة.

الاحتلال دمر أكثر من 80% من مقدرات القطاع، والقصف المتواصل للمناطق المأهولة بالسكان يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني في الاستجابة للاستغاثات، الدفاع المدني أكد أن 70% من معداته معطلة جراء العدوان المستمر والمعاناة من النقص الشديد في الوقود ما يعيق جهود الإغاثة.

صعوبات كبيرة تواجهها الطواقم في الوصول إلى الجرحى ما يتسبب في استشهاد أعداد كبيرة منهم، ورغم كل ذلك يواصل جهاز الدفاع المدني جهوده لأنقاذ ما يمكن إنقاذه، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي، نفذت مديرية الدفاع المدني وقفا لآخر الإحصاءات ما يقرب من 38 ألف مهمة إنسانية داخل القطاع.