- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وضع مأساوي في غزة
معاناة يعيشها أهل غزة دون توقف، جراء استهداف جيش الاحتلال لجميع أنحاء القطاع، فلم تسلم أي منطقة من النيران الإسرائيلية الوضع صعب ومأساوي للغاية، هكذا يصف جهاز الدفاع المدني الظروف التي يؤدي فيها مهامه بغزة.
الاحتلال دمر أكثر من 80% من مقدرات القطاع، والقصف المتواصل للمناطق المأهولة بالسكان يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني في الاستجابة للاستغاثات، الدفاع المدني أكد أن 70% من معداته معطلة جراء العدوان المستمر والمعاناة من النقص الشديد في الوقود ما يعيق جهود الإغاثة.
صعوبات كبيرة تواجهها الطواقم في الوصول إلى الجرحى ما يتسبب في استشهاد أعداد كبيرة منهم، ورغم كل ذلك يواصل جهاز الدفاع المدني جهوده لأنقاذ ما يمكن إنقاذه، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي، نفذت مديرية الدفاع المدني وقفا لآخر الإحصاءات ما يقرب من 38 ألف مهمة إنسانية داخل القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معاناة دون توقف.. وضع مأساوي في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.