جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن تصعيد الاحتلال على قطاع غزة مستمر منذ منتصف الليل حتى هذه اللحظة، ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية المتواصلة تجاه المحافظة الوسطى.





وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر مصطفى عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "سقط 10 شهداء في هذه الغارات المتتالية باتجاه وسط قطاع غزة، إذ قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المنازل والأراضي الزراعية في وسط قطاع غزة وتم استهداف منزل يعود لعائلة أبو ركاب في منطقة الزوايدة ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال". وتابع، أن مجموعة من بنايات مخيم النصيرات تعرضت للاستهداف المباشر، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ومصابين، بالإضافة إلى الاستهدافات المتكررة للأراضي الزراعية في مخيم النصيرات ومخيم البريج في وسط قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى التي تمتد من المنطقة الشرقية جحر الديك والمغراقة والزهراء تتعرض جميعها إلى قصف متواصل وعنيف من المدفعية الإسرائيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: 10 شهداء جراء غارات الاحتلال منذ منتصف الليل على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.