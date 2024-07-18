الكرملين: خطط تحويل أوروبا إلى اتحاد دفاعي تشير إلى الرغبة نحو المواجهة

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "خطط فون دير لاين لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد دفاعي تشير إلى مزاج أوروبا نحو العسكرة والمواجهة".





وأضاف الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجود سفن حربية للناتو في البحر الأسود يمثل تهديدا لروسيا نظرا لتورط الحلف بالصراع في أوكرانيا. وقبل قليل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "لقد طوينا نهائيا صفحة الاعتماد على الطاقة الروسية". وأضافت فون دير لاين، أن زيارة رئيس المجر لموسكو كانت مهمة استرضاء لبوتين. وازدادت خلال السنوات الأخيرة، حدة التصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إذ صرح الكرملين في أكثر من مرة، أن الدول الغربية تشارك في الحرب في أوكرانيا، محذرا من تبعيات هذا الأمر، الأمر الذي جعل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تؤكد إن التهديد الروسي بالحرب قد لا يكون وشيكاً، لكنه ليس مستحيلاً، مشددة على أنه حان الوقت لأوروبا أن تستعد.

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