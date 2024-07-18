جالانت يصادق على بدء استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، سيصادق على بدء استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية الأحد المقبل، باستدعاء ألف من عناصرهم.





تصريحات جالانت جاءت بالتزامن مع تزايد عددِ الضباط الإسرائيليين الراغبين في تركِ الخدمة لنحوِ تسعة أضعاف بحسب وسائلِ إعلام إسرائيلية قالت إن نحو تسعمئة ضابط برتب متفاوتة طالبوا بترك الخدمة العسكرية في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا مئة وخمسينَ ضابطا، كما أن المئات من جنودِ الاحتياطِ في جيش الاحتلالِ يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتِهم. وبالأمس، نشبت اشتباكات بين الأمن الإسرائيلي ومتظاهرين من "الحريديم" احتجاجا على قانون يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

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