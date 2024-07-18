أخبار عالمية

8 مدارس في 10 أيام.. إسرائيل تغتال «الأونروا» (فيديوجراف)

0 نشر
بسنت فاروق 2024-07-18 14:35 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - استهداف مدارس غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من سياسة استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، إذ قصفت قوات الاحتلال 8 مدارس بقطاع غزة خلال 10 أيام، 6 منها تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس تتخذ من المرافق المدنية مقارا لها، قائلا إنه "يستهدف قادة الحركة الفلسطينية".

من جانبه، جدد مفوض "الأونروا" مطالبته بوقف إطلاق النار فورا، قائلا إن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وأن الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

كما أكد أن المدارس يجب ألا تُستخدم مطلقا للقتال أو لأغراض عسكرية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 مدارس في 10 أيام.. إسرائيل تغتال «الأونروا» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا