8 مدارس في 10 أيام.. إسرائيل تغتال «الأونروا» (فيديوجراف)

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من سياسة استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، إذ قصفت قوات الاحتلال 8 مدارس بقطاع غزة خلال 10 أيام، 6 منها تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".





ويزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس تتخذ من المرافق المدنية مقارا لها، قائلا إنه "يستهدف قادة الحركة الفلسطينية".

من جانبه، جدد مفوض "الأونروا" مطالبته بوقف إطلاق النار فورا، قائلا إن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وأن الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

كما أكد أن المدارس يجب ألا تُستخدم مطلقا للقتال أو لأغراض عسكرية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".