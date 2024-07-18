بريطانيا تضيف 11 اسمًا إلى قائمة عقوبات روسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، بأن بريطانيا أضافت 11 اسما إلى قائمة عقوبات روسيا.





يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم، أن محاولة اغتيال بوتين التي أعلن عنها مدير المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية خطط لها داعمو كييف.

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