البيت الأبيض: قلقون إزاء الخطاب والأفعال المتعارضة مع السلام والأمن بالضفة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

توقع البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن يلتقي نتنياهو وبايدن عندما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف البيت الأبيض، أنه لا يزال يساورنا القلق إزاء الخطاب والأفعال المتعارضة مع السلام والأمن في الضفة الغربية.

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