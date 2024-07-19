أول تعليق من جيش الاحتلال على انفجار تل أبيب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يجري تحقيقات في انفجار طائرة مسيرة اخترقت الأجواء وسقطت في منطقة وسط تل أبيب.





وأضاف متحدث جيش الاحتلال، حسبما نشرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش يبحث احتمال أن يكون بسبب هدف جوي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع أعداد المصابين جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب إلى 7 اشخاص.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه تم نقل شخصين من المصابين إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار الهائل الذي وقع منذ قليل.