انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتاد مدير مستشفى الأمل بغزة إلى جهة مجهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن قوات الاحتلال استدعت عضو المكتب التنفيذي للجمعية، المدير العام لمستشفى الأمل الدكتور حيدر القدرة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.



‏وأضافت الجمعية في بيان مقضتب، أن الاعتقال جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية، بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس.



وأشارت إلى أن مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية.