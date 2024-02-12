انت الأن تتابع خبر المشكلة في اقتحام رفح في رمضان .. رسالة عربية تصل للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يجمِعُ فيه العالمُ كلُّه على أنّ أيّ اقتحامٍ لرفح الفلسطينيّة، التي تضمّ أكثر من مليونٍ وأربعمئة ألفِ نازح فلسطينيّ، سيكونُ بمثابة إبادة جماعية كارثية، وخطوة تهجيرية حقيقيّة ستدفع بالفلسطينيين إلى سيناء. تنقل القنوات العبريّة أنّ ضغوطًا أميركيّة على دولة الاحتلال لمنعها من القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال (عميحاي شتاين، مراسل الشؤون السياسية على القناة 11 العبرية)، إنّ "الإدارة الأميركية نقلت إلى الاحتلال رسالة خلال الأيام الماضية بألا يشرع في عدوانٍ بري في رفح خلال شهر رمضان"، وأضاف أنّ "عدة دول عربية نقلت أيضًا رسالة لإسرائيل ألا تنفذ عملية في غزة خلال شهر رمضان".

وأشار مراسل القناة 11 العبرية إلى تقارير تفيد بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إنّ "العملية البرية في رفح يجب أن تبدأ قبل شهر رمضان"، مؤكدًا "أن الأميركيين يقولون لإسرائيل بإمكانكم العمل، ولكن يجب أن تقوموا بذلك بسرعة".

والليلة الماضية وخلال الإثنين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 غارة على مناطق متفرقة من مدينة رفح، واستهدف عشرات المنازل، ووُصفت الغارات بأنها الأشدّ على رفح أو في محيطها، منذ بدء الحرب على غزة.